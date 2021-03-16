Bodrum plajlarıyla ilgili şok iddia! Sayısız korkunç hastalığa neden oluyor

Demir, "Kimi işletmeler kuvars kumu döküyor. İşletmelerinin önünde gördüğümüz beyaz kum, kuvars tozundan elde ediliyor. Uzmanların yaptıkları araştırmalara göre kuvars tozları, slikozis hastalığına yol açıyor ve kıyı habitatı üzerinde olumsuz etkiye sahip. Özellikle fok balıkları, bu beyaz alana çıkıp, güneşlenmek istiyor. Fokların, kuvars tozuyla beyazlaştırılmış kumda yaptıkları doğumlarda gördük ki prematüre doğum sayısı daha fazla. Özellikle kuvars tozunun çocuklarda işitme sorunları oluşturduğu, suyla beraber bu tozu yutanların akciğer kanserine yakalanma riskinin arttığı ortaya çıktı. Dalgaların denize sürüklediği beyaz kum, sualtı habitatını olumsuz etkiledi. Deniz çayırları (Posidonia Oceanica) bizim oksijen kaynağımız. Bu kumların artmasıyla birlikte bitkileri de kaybetmeye başladık” dedi.