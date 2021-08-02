Bodrum Mazı yangınında Berna Laçin-Gülben Ergen'in 'Ebru Gündeş' polemiği
BODRUM Mazı yangınında son duruma ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan oyuncu Berna Laçin'e şarkıcı Gülben Ergen'den çok konuşulacak bir yanıt geldi. Laçin'in, Ebru Gündeş'in yangın esnasında "Roma'yı da yakarım" şarkısını söylemesini eleştirmesine, Ergen'den eleştiri dolu bir cevap verdi.
MUĞLA BODRUM yangını Mazı'yı da sardı ve diğer mahallere yayıldı. Türkiye'yi saran yangınları 6'ncı günde de söndürme çalışmaları devam ediyor. Şu anada kadar 119 yangın söndürülürken, 7 yangın devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bodrum'da süren yangın esnasında Ebru Gündeş'in, konserinde "Yakarım Roma'yı da yakarım" şarkısını söylemesini eleştiren ünlü oyuncu Berna Laçin'e, şarkıcı Gülben Ergen'den çok konuşulacak bir tepki geldi.
Laçin: ‘Yakarım Roma’yı da yakarım’ diye bütün beldeyi inletiyor
Türkiye’de günlerdir devam eden orman yangınlarına dair paylaşım yapan Berna Laçin, “Yalıkavak’ta Ebru Gündeş programında ‘Yakarım Roma’yı da yakarım’ diye bütün beldeyi inletiyor, aynı dakikalarda Bodrum’un doğal kalmış tek koyu Mazı yangından tahliye ediliyor. Distopik film olsa bu kadar olmaz!” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin birçok bölgesinde yangınlar devam ederken Berna Laçin, Bodrum’da sahne alan Ebru Gündeş’in “Yakarım Roma’yı” şarkısını okumasını eleştirdi. Gülben Ergen bu paylaşıma “Berna bu nasıl yorum… Repertuardan şarkı cımbızlamak, ülke yanarken provake etmek sana hiç yakışmadı" diye tepki gösterdi.
"Repertuvardan şarkı cımbızlamak..."
“Berna bu nasıl bir yorum!” diyen Ergen, “O sahnede aylardır yaşam mücadelesi veren müzisyenler var. Sosyalleşmeyi, müziği, sanatı özlemiş insanlar var. Yasaklardan yeni çıkıldı. Repertuvardan şarkı cımbızlamak ve bu acıyla, ülke yanarken, hepimiz perişanken, provoke etmek sana hiç yakışmadı” ifadelerini kullandı.