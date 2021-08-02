Bodrum Mazı yangınında Berna Laçin-Gülben Ergen'in 'Ebru Gündeş' polemiği

MUĞLA BODRUM yangını Mazı'yı da sardı ve diğer mahallere yayıldı. Türkiye'yi saran yangınları 6'ncı günde de söndürme çalışmaları devam ediyor. Şu anada kadar 119 yangın söndürülürken, 7 yangın devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bodrum'da süren yangın esnasında Ebru Gündeş'in, konserinde "Yakarım Roma'yı da yakarım" şarkısını söylemesini eleştiren ünlü oyuncu Berna Laçin'e, şarkıcı Gülben Ergen'den çok konuşulacak bir tepki geldi.