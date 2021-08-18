Bodrum Günay'da Ajda Pekkan tarzıyla güzelliğiyle rüzgar estirdi! Kim der 75 yaşında...
BODRUM'da Günay Restoran'da sahne alan 75 yaşındaki Ajda Pekkan sahne kıyafeti, güzelliği ve tarzı ile gençlere taş çıkardı! Sosyal medyada oldukça sade ve sportif bir kombinle güzelliğini ön plana çıkaran Ajda Pekkan yerlere göklere sığdırılamadı.
Süperstar lakabıyla tanınan, pop müziğinin usta isimleri arasında yer alan Ajda Pekkan, 75 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir enerjiye ve fiziğe sahip. Her hareketiyle dikkat çekmeyi başaran Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Bodrum'da sahne aldı. Ayrıca Ajda Pekkan'ın tarzı ve kıyafeti, genç kız havasındaydı.
Pandemi sonrası sahnelere hızlı dönen 75 yaşındaki ünlü şarkıcı, enerjisiyle bir kez daha hayran bıraktı. Son yıllarda gerçekleştirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Ajda Pekkan, Bodrum'da sevenlerinin karşısına çıktı.
Sahneye beyaz gömlek ve kot pantolonla çıkan usta sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Albüm müjdesi
Pandemi döneminde bütün zamanını stüdyoda geçirdiğini söyleyen Pekkan, "Bu ay sonu yeni albümüm çıkıyor. Çok yoğun bir şekilde çalıştığımdan bu yaz denize bile giremedim. Sevenlerim için feda olsun!" sözleriyle müzikseverlerden büyük alkış aldı.