Bodrum Günay'da Ajda Pekkan tarzıyla güzelliğiyle rüzgar estirdi! Kim der 75 yaşında...

Albüm müjdesi

Pandemi döneminde bütün zamanını stüdyoda geçirdiğini söyleyen Pekkan, "Bu ay sonu yeni albümüm çıkıyor. Çok yoğun bir şekilde çalıştığımdan bu yaz denize bile giremedim. Sevenlerim için feda olsun!" sözleriyle müzikseverlerden büyük alkış aldı.