BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98

Bodrum FK - Eyüpspor maçında olaylar çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Bodrum FK - Eyüpspor maçında olaylar çıktı

Bodrum’da oynanan Bodrum FK - Eyüpspor maçında olaylar çıktı ve müsabakada bir süre durdu. Olayların yatışmasının ardından karşılaşmada yeniden başladı.

Bodrum FK - Eyüpspor maçında olaylar çıktı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK ile Eyüpspor arasında Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçta gerginlik yaşandı. Bir pozisyonda faul bekleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile Bodrumlu taraftarlar, hakem Gürcan Hasova tepki gösterdi.

18
Bodrum FK - Eyüpspor maçında olaylar çıktı

Hasova'nın, Taşdemir'e kırmızı kart göstermesiyle ortam kızıştı. Tribünlerden atılan yabancı maddeler, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile oyunculardan Uğur Demirok'a geldi. Sahaya giren ambulansla Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı.

28
Bodrum FK - Eyüpspor maçında olaylar çıktı

Kulüp başkanları ile Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de sahaya girip taraftarları yatıştırmaya çalıştı.

38
Bodrum FK - Eyüpspor maçında olaylar çıktı

Uzun süre duran karşılaşmada daha sonra yeniden başladı.

48