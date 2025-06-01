Bodrum FK - Beşiktaş / Canlı skor

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşıyor.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Sipay Bodrum FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sezonun son maçında hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, kritik karşılaşmayı kazanarak, lig üçüncülüğü için Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Bodrum FK - Beşiktaş

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak

Bodrum FK - Beşiktaş ilk 11'ler

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ege, Herelle, Ajeti, Cenk, Ahmet, Fredy, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puşcaş

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Mustafa

RAFA SILVA İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon beklenilen performansı bir türlü gösteremeyen Beşiktaş'ta Rafa Silva istatistikleri ile dikkat çekmeyi sürdürüyor. Sezon başı siyah-beyazlı kadroya dahil olan ve kısa süre içerisinde taraftarın gönlüne taht kurmayı başaran Portekizli yıldız futbolcu, Süper Lig'de 34 maçta forma giydi. Toplam 3 bin 24 dakika süre alan 32 yaşındaki isim 12 gol ve 6 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Siyah-beyazlılar elindeki avantajı cömertçe harcayarak son gün maçlarında ipleri Samsunspor'a bıraktı. Avrupa Ligi'ne üçüncü sıradan katılma mücadelesini sürdüren Kara Kartallar, hedefini gerçekleştirmek için küme düşmesi kesinleşen Bodrum FK'yı mağlup edip sonra kırmızı-beyazlıların puan kaybetmesini bekleyecek.

Siyah-beyazlılarda tek hedef galibiyet. Beşiktaş, ligde çıktığı 35 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

BODRUM FK İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 2. RANDEVU

Bodrum FK ile Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci kez karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada rakibini 2-1 yendi. Beşiktaş, küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Muğla temsilcisini Cher Ndour ve İmmobile'nin golleriyle mağlup etmişti. Bodrum FK'nin ilk randevudaki tek golünü ise George Puscas kaydetti.