Böcek Ailesi'ne ne oldu? 2 gün boyunca tüm yedikleri çıktı, ölüm sebepleri...
Hamburg'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesindeki 3 kişinin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.
Yeni gözaltına alınanların 2 resepsiyonist ve ilaçlama şirketinin sahibi olduğu öğrenildi.
İSTANBUL'DAKİ GÜNLERİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ
Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Böcek ailesinin 11 Kasım gününde saat saat nerede ne yedikleri tespit edilip numuneler alınmıştı.
Genişletilen soruşturmada, Böcek ailesinin 9 Kasım günü İstanbul'a gelip 11 Kasım gününe kadar nerede ne yedikleri de araştırılarak tek tek tespit edildi. Bu kapsamda yapılan çalışmaya göre, Böcek ailesi 9 Kasım saat 16.40'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul Fatih'te otele yerleşen aile ilk yemeklerini akşam otel yakınında bulunan bir restoranda yedi. Anne Çiğdem ve baba Servet Böcek restoranda kebap yerken, çocuklar makarna yedi.
İKİNCİ GÜN YEMEK LİSTESİ
İkinci gün yani 10 Kasım sabahı, yine otel yakınında anne ve baba çorba içerken çocuklar poğaça yedi. Aynı günün akşamı otel yakınlarında anne ve baba kıymalı pide yerken çocuklar sucuklu-kaşarlı pizza yedi. Facianın yaşanacağı olay günü olan 11 Kasım sabahı baba Servet Böcek dışarıdan poğaça ve simit alıp otele getirerek kahvaltı yaptılar.