Böbreğini verdiği eşi aldatınca Esra Erol'a çıkıp böbreğini geri istedi
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında ilginç bir olay yaşandı. Eşine böbreğini veren kadın, aldatılınca, böbreğini geri istemek için Esra Erol’un kapısını çaldı.
2006 yılında evlenen Maviş Erdoğan, hayat arkadaşının sağlığına kavuşması için gözünü bile kırpmadan 2009 yılında böbreğinin birini eşi Ahmet Erdoğan’a verdi.
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1 çocukları olan çiftin yuvası 2019 yılının nisan ayında çatırdadı.
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Eşinin böbreğiyle hayata tutunan Ahmet Erdoğan, en yakın arkadaşı C.A.’nın eşi A.A. ile kaçarak kendisine böbreğini veren eşini ve çocuğunu terk etti.
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Tek böbreğiyle yaşam mücadelesi veren ve birçok sağlık problemleriyle başa çıkmaya çalışan Maviş Erdoğan ise soluğu Esra Erol’da programında aldı.
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