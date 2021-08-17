Bob Dylan'a dava açıldı! Mide bulandıran olay: Uyuşturucu verip 6 hafta boyunca...
Bir dönemin efsane isimlerinden Nobel Ödüllü şarkıcı Bob Dylan hakkında ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı.
Nobel edebiyat ödüllü ünlü Amerikalı şarkıcı Bon Dylan, 1965 yılında yeni popülerleşmeye başladığı dönemde 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlanıyor.
80 yaşındaki Dylan, hakkında dava açıldı. Dava dilekçesine göre 1965 yılının Nisan ve Mayıs aylarında Dylan o sırada 12 yaşında olan bir kızı alıkoydu, 6 hafta boyunca onu cinsel olarak taciz etti
Mahkeme kayıtlarında JC diye anılan şikayetçi bugün 68 yaşında.
Dava, ABD’nin New York eyaletinde geçerli olan ve çocuk kurbanların geçmişte uğradıkları saldırılara karşı korunmasını hedefleyen bir yasanın yürürlüğünün son gününde açıldı