BMW'nin paylaşımına yorum yağdı! Gemlik ve TOGG detayı olay oldu: "Yoksa siz nispet mi yapıyorsunuz?"
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Dünyaca ünlü otomobil markası BMW, Türkiye’nin yerli ve milli olan otomobili TOGG’un Gemlik rengini anımsatan ve TOGG’a benzemesiyle dikkat çeken modelini Gemlik sahilinde fotoğraf çekerek sosyal medya hesabında yayınladı. Paylaşımı gören Türk takipçiler ise BMW'nin gönderisini yorum yağmuruna tutarken “Yoksa siz TOGG’a nispet mi yapıyorsunuz?” şeklinde yorumlar yaptı. İşte olay olan o paylaşım...
Dünyanın ünlü markalarından olan BMW, Gemlik rengini anımsatan yeni model aracını Almanya kurumsal sayfasında paylaştı.
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TOGG'A BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
16 plakanın kullanıldığı ve Gemlik sahilinde fotoğraflanan araç, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan TOGG'a benzerliğiyle dikkat çekti.
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Paylaşıma takipçiler tarafından yapılan yorumlarda TOGG'a nispet yapıldığı ve Gemlik'te yapılan çekimlere vurgu yapıldı.
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