BM Genel Kurulu’nda hangi ülkeler Filistin’i tanıdı? Son gelişmeler neler?

Vatandaşlar "BM Genel Kurulu’nda hangi ülkeler Filistin’i tanıdı?", "Filistin’i kaç ülke devlet olarak tanıyor?", "Türkiye’nin Gazze açıklamaları sonrası süreç nasıl ilerliyor?" sorularına yanıt arıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu döneminde Filistin’in uluslararası alandaki statüsü ve yeni tanıma kararları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Aralarında bazı Avrupa ülkelerinin de bulunduğu devletler, Filistin’i tanıma yönündeki kararlarını açıklarken, Türkiye ise Gazze’deki gelişmeler ve Filistin meselesine ilişkin diplomatik çağrılarını sürdürüyor.

BM GENEL KURULU’NDA HANGİ ÜLKELER FİLİSTİN’İ TANIDI?

BM Genel Kurulu öncesi ve toplantı sürecinde Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler Filistin Devleti’ni tanıma kararlarını açıkladı.

Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino’nun da Filistin’i tanıma yönünde adım atan ülkeler arasında yer aldığı bildirildi.

FİLİSTİN’İ TANIYAN ÜLKELERİN SAYISI KAÇ OLDU?

Filistin Devleti’ni tanıyan ülkelerin büyük bölümü Asya, Afrika ve Latin Amerika’dan oluşurken, son dönemde bazı Batılı ülkelerin de tanıma kararları aldığı görüldü.

Tanıma kararlarıyla birlikte Filistin’in uluslararası platformlardaki diplomatik desteğinin genişlediği belirtiliyor.

TÜRKİYE’NİN GAZZE VE FİLİSTİN AÇIKLAMALARI NELER?

Türkiye, Gazze’de yaşanan insani durumla ilgili açıklamalarında ateşkes, insani yardım erişimi ve Filistin meselesinin kalıcı çözümü konularına dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM Genel Kurulu konuşmasında Filistin’in tanınması ve Birleşmiş Milletler sisteminde reform yapılması gerektiği yönündeki mesajlarını gündeme getirdi.

FİLİSTİN’İN TANINMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Bir ülkenin Filistin’i devlet olarak tanıması, diplomatik ilişkiler ve uluslararası platformlardaki temsil açısından siyasi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tanıma kararları, Filistin’in uluslararası alandaki konumuna ilişkin tartışmaların ve iki devletli çözüm arayışlarının önemli başlıklarından biri olarak görülüyor.

GAZZE SÜRECİNDE SON DURUM NE?

Gazze’deki insani durum ve bölgedeki gelişmeler, BM Genel Kurulu görüşmelerinin ana gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor.

Uluslararası toplumun açıklamaları, diplomatik girişimler ve tarafların tutumları bölgedeki sürecin seyrini belirleyen başlıklar arasında bulunuyor.