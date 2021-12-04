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BM dünyanın en iyi turizm köylerini açıkladı! Türkiye'den 2 köy listede: Görenler şaştı kaldı

BM dünyanın en iyi turizm köylerini açıkladı! Türkiye'den 2 köy listede: Görenler şaştı kaldı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 2021 yılının en iyi turizm köyleri listesini açıkladı. Dünyanın dört bir yanından köylerin yer aldığı listede Türkiye'den de 2 köy bulunuyor.

BM dünyanın en iyi turizm köylerini açıkladı! Türkiye'den 2 köy listede: Görenler şaştı kaldı

 Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Mayıs 2021'de başlattığı program ile toplumlarını, yerel adetlerini ve kültürel miraslarını koruyan en iyi turizm köylerini belirledi.

İşte dünyanın en iyi turizm köyleri...

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BM dünyanın en iyi turizm köylerini açıkladı! Türkiye'den 2 köy listede: Görenler şaştı kaldı

BEKHOVO, RUSYA

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BM dünyanın en iyi turizm köylerini açıkladı! Türkiye'den 2 köy listede: Görenler şaştı kaldı

BKASSİNE, LÜBNAN

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BM dünyanın en iyi turizm köylerini açıkladı! Türkiye'den 2 köy listede: Görenler şaştı kaldı

BOJO, FİLİPİNLER

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