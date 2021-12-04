BM dünyanın en iyi turizm köylerini açıkladı! Türkiye'den 2 köy listede: Görenler şaştı kaldı
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 2021 yılının en iyi turizm köyleri listesini açıkladı. Dünyanın dört bir yanından köylerin yer aldığı listede Türkiye'den de 2 köy bulunuyor.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Mayıs 2021'de başlattığı program ile toplumlarını, yerel adetlerini ve kültürel miraslarını koruyan en iyi turizm köylerini belirledi.
İşte dünyanın en iyi turizm köyleri...
145
BEKHOVO, RUSYA
245
BKASSİNE, LÜBNAN
345
BOJO, FİLİPİNLER
445