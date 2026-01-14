Blok3'ten babasına büyük jest! 10 Milyonluk bir hayaldi...
Rap müziğinin tanınan isimlerinden Blok3 (Hakan Aydın), son dönemdeki Demet Akalın polemiği ile gündeme gelmişti. Ancak bu kez ünlü rapçi, duygusal bir paylaşım ile takipçilerini etkiledi. Blok3, sosyal medya hesabından babasının yıllardır hayalini kurduğu 10 milyon TL değerindeki arabayı satın aldığını duyurarak büyük ilgi topladı.
Hakan Aydın, Blok3 olarak tanınan rapçi, babası için çok özel bir anı paylaştı. Ünlü isim, babasının yıllardır sahip olmayı hayal ettiği arabayı sonunda satın alarak ona hediye etti. Bu anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Blok3, duygusal bir mesajla babasının mutluluğunu vurguladı.
Blok3’ün babası, oğlunun jesti karşısında büyük bir sevinç yaşadı ve mutluluğunu gizleyemedi. O anlar, magazin gündeminde geniş yer buldu. Ünlü rapçi ve babası, arabalarının yanında birlikte poz vererek bu özel anı takipçileriyle paylaştı.
Blok3’ün bu anlamlı paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri, ünlü rapçinin babasıyla olan özel bağını ve onu mutlu etme çabasını takdirle karşıladı.
Hakan Aydın, sadece müziğiyle değil, ailesine duyduğu sevgi ve bağlılıkla da adından söz ettirmeye devam ediyor.