Blok3'ten babasına büyük jest! 10 Milyonluk bir hayaldi...

Hakan Aydın, Blok3 olarak tanınan rapçi, babası için çok özel bir anı paylaştı. Ünlü isim, babasının yıllardır sahip olmayı hayal ettiği arabayı sonunda satın alarak ona hediye etti. Bu anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Blok3, duygusal bir mesajla babasının mutluluğunu vurguladı.