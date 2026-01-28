Blok3'e büyük şok! Şarkıları o platformdan kaldırıldı...

SPOTİFY WRAPPED'TAZİRVEYE OTURMUŞTU

Hem müzik kariyeri hem de özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Blok3, 2025 Spotify Wrapped Türkiye verilerine göre yılın en çok dinlenen sanatçısı olmuştu. Ayrıca "Sevmeyi Denemedin" adlı parçası, Türkiye'de yılın en çok dinlenen şarkısı olarak öne çıkmıştı.