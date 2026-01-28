Blok3'e büyük şok! Şarkıları o platformdan kaldırıldı...
Ünlü rapçi Blok3'ün birçok şarkısı, aralarında hit parça 'Kusura Bakma' dahil, Spotify'dan aniden kaldırıldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şarkıların kaldırılmasının arkasında birilerinin olduğunu iddia eden ünlü şarkıcı durumu hukuki boyuta taşıyacağını belirtti ve "Bu işin arkasında kim var kim yok çıkacak." mesajı verdi.
Ünlü rapçi Blok3'ün, aralarında "Kusura Bakma" adlı hit parçasının da bulunduğu birçok şarkısı, Spotify'dan aniden kaldırıldı. Gelişmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Blok3, duruma sert tepki göstererek, şarkıların kaldırılmasının arkasında birilerinin olduğunu iddia etti.
2025'E DAMGA VURMUŞTU
Blok3; "Git", "Napıyosun Mesela?", "Kusura Bakma", "Sevmeyi Denemedin", "Aklına Ben Gelicem", "Yaptırıcaz Tırnaklarını" ve "Güzel ve İddialı" gibi şarkılarıyla Spotify'da 150–200 milyon dinlenme bandına ulaşarak 2025 yılına damga vuran isimlerden biri olmuştu.
SPOTİFY WRAPPED'TAZİRVEYE OTURMUŞTU
Hem müzik kariyeri hem de özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Blok3, 2025 Spotify Wrapped Türkiye verilerine göre yılın en çok dinlenen sanatçısı olmuştu. Ayrıca "Sevmeyi Denemedin" adlı parçası, Türkiye'de yılın en çok dinlenen şarkısı olarak öne çıkmıştı.