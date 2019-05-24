Bizimkiler'in yıldızı Cihan Tamer'e kötü haber! Kız kardeşinden haber alınamıyordu
Kariyerinde sayısız film ve dizide rol alan usta oyuncu Cihat Tamer'in, kendisinden bir süre haber alınamayan kız kardeşi Ayşe İnci Ergüven evinin banyosunda baygın halde bulundu.
İlk olarak Perihan Abla dizisinde izleyici karşısına çıkan, ardından Bizimkiler, Yasemince, Aşk Her Yaşta, Böyle Bitmesin gibi pek çok dizide rol alan Cihat Tamer, kız kardeşinden bir süredir haber alamıyordu. Kardeş Ayşe İnci Ergüven'in komşuları da durumdan şüphelenince işin aslı ortaya çıktı.
Bakırköy Ataköy 1. Kısımda meydana gelden Ayşe İnci Ergüven, komşuları sayesinde bulundu. Cihat Tamer’in kız kardeşi Ergüven, yaşadığı evin banyosunda henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek baygınlık geçirdiği öğrenildi.
Banyoda kilitliymiş: Kendisinden bir süre haber alamayan komşuları Ergüven’in hayatından endişe ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler yaşlı kadının banyoda kilitli olduğunu fark etti.
Hastaneye kaldırıldı: Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de banyoda bulunan camdan içeriye girerek kapıyı açtı. Bunun üzerine ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ergüven, ambulans ile Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.