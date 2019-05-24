Bizimkiler'in yıldızı Cihan Tamer'e kötü haber! Kız kardeşinden haber alınamıyordu

İlk olarak Perihan Abla dizisinde izleyici karşısına çıkan, ardından Bizimkiler, Yasemince, Aşk Her Yaşta, Böyle Bitmesin gibi pek çok dizide rol alan Cihat Tamer, kız kardeşinden bir süredir haber alamıyordu. Kardeş Ayşe İnci Ergüven'in komşuları da durumdan şüphelenince işin aslı ortaya çıktı.