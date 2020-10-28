Bizimkiler'in Abbas'ı Hikmet Karagöz sessiz sedasız defnedildi! Cenazeye birkaç yakını katıldı
Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde 'Abbas' karakterine hayat veren usta oyuncu Hikmet Karagöz, son yolculuğa uğurlandı.
2018 yılından bu yana Kartal Kavacık’ta bulunan Sanatçı Yaşam Evi’nde kalan Karagöz, 15 Ekim’de rahatsızlanarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Karagöz, palyatif yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
Dün sabah saatlerinde yaşamını yitiren Karagöz, ikindi namazının ardından Zeytinburnu Yeni Kozlu Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Hikmet Karagöz’ün kızı Zeynep Karagöz’ün yanı sıra bazı yakınları katıldı.
Pandemi nedeniyle Hikmet Karagöz’ün cenaze törenine yalnızca kızı Zeynep Karagöz (solda) ve birkaç yakını katıldı.
16 yaşında tiyatroya başladı: Hikmet Karagöz, 1946 yılında Samsun’da doğdu. 1962’de Eminönü Halkevi’nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964’te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu’nda profesyonelliğe adım attı. 1974’te “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”la televizyon yapımlarında rol almaya başladı.