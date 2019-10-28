Bizimkiler'de ünlenen Mine Teber Kalk Gidelim TRT 1'in sevilen dizisine transfer oldu

Başrollerinde Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri ve Kerem Kupacı bulunan Kalk Gidelim'in sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Efsane dizi Bizimkiler dizisinde Gülsüm karakterini canlandırarak ünlenen, Kalk Gidelim'in kadrosuna dahil olduğu öğrenildi.