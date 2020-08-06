Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'in son hali fena korkuttu
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan, 'Bizimkiler'in 'Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Bizimkiler dizisi ile milyonlarca insanın kalbinde taht kuran oyuncu Uğurtan Sayıner bir deri bir kemik kaldı. "Benim adım Cemil" repliğiyle hafızalara kazınan 76 yaşındaki emektar oyuncu sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.
Türk televizyon tarihine damga vuran 'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner için sanatçı dostları kamuoyuna yardım çağrısında bulundu.
Hastaneye kaldırıldı
Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.
76 yaşındaki Uğurtan Sayıner, ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürüldü.