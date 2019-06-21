Bizim Hikaye dizisi bitince bedelli askerliğe gitti! Burak Deniz'in son hali olay oldu
FOX TV'de geçtiğimiz haftalarda final yapan Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz, bedelli askerlik için saçını ve sakalını kesince sosyal medyanın diline düştü.
28 yaşındaki Burak Deniz, Bizim Hikaye'nin bitmesinin ardından askerlik görevini tamamlamak için birliğine teslim oldu. Bedelliden faydalanan ünlü oyuncu, Tekirdağ'da 21 gün sürecek görevi için saçını ve sakalını kesince bambaşka birine dönüştü.
Ünlü oyuncunun askerlik fotoğrafı kısa süre içerisinde sosyal medyada çok paylaşılanlar arasına girdi. Burak Deniz'in takipçileri ise saç ve sakalın bir insanı nasıl değiştirdiği konusunda fan sayfalarında bu görseli paylaştı.
Burak Deniz, vatani görevini yerine getirdikten sonra ise kısa süreliğine bir tatile çıkacak. Yeni sezonda henüz bir dizi ile anlaşmamış olan ünlü ismin tatil sonrası bir sinema filminde oynamak için hazırlanacağı konuşuluyor.
Peki Burak Deniz kimdir?: 17 Şubat 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen İzmit’lidir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü mezunudur.