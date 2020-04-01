"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek yağdı! Şimdiden 250 milyon lirayı aştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ölümcül virüsle mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından resmen destek yağdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından destek çığ gibi. TOBB, İTO, ATO ve TİM gibi iş dünyasının önde gelen kurumlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda iş örgütü ve iş insanından yapılan destekler ile rakam 250 milyon lirayı aştı.
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kamu ve özel sektörden destekler peş peşe geldi. İşte iş dünyasından yapılan destekler:
Ziraat'ten 62 milyon 300 bin TL
Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere 62 milyon 300 bin TL bağışta bulundu. Ziraat Finans Grubu'nun yaptığı bağış bu alanda zirveye oturdu.
VakıfBank'tan kampanyaya 50 milyon TL
VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışta bulundu. Yapılan destekler ile rakam 180 milyon lirayı aştı.