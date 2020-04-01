"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek yağdı! Şimdiden 250 milyon lirayı aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından destek çığ gibi. TOBB, İTO, ATO ve TİM gibi iş dünyasının önde gelen kurumlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda iş örgütü ve iş insanından yapılan destekler ile rakam 250 milyon lirayı aştı.