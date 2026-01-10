Biz almazsak Rusya veya Çin alır dedi duyurdu! İsteseler de istemeseler de...

ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdiği basın toplantısında farklı konularda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Donald Trump İran'da yaşanan olaylarla ilgili "Müdahale ederiz demiyorum ama vururuz" dedi. Trump, Grönland hakkında da 'isteseler de istemeseler de bir şey yapacaklarını' söyledi.

Abone ol

Donald Trump yine tehditler savurdu. Grönland ve İran'ı işaret etti. Venezuela petrolünün ise artık ABD'ye ait olduğunu dile getirdi.

Trump'ın açıklamaları şu şekilde: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz demiyorum ama vururuz. İran'ın başı büyük belada ve halk bazı şehirleri ele geçirdi. Dikkatlice takip ediyoruz. İran yönetimi halkına çok kötü davrandı, bedelini ödüyor.

VENEZUELA'NIN PETROL ZENGİNLİĞİ ABD'YE GİDECEK

Venezuela şimdilik bir müttefik gibi gözüküyor. Böyle olmaya devam edeceklerinden eminim. Venezuela ve ABD’yi birlikte sayarsak dünyadaki petrolün yüzde 55’ine sahibiz. Venezuela’nın petrol zenginliği ABD’ye gidecek. Birazı da Venezuela ve petrol şirketlerine gidecek.

ÇİN VE RUSYA VENEZUELA PETROLÜNÜ BİZDEN SATIN ALABİLİR

Ticarete açığız. Çin bizden istediği kadar petrol alabilir. Venezuela’daki petrolü Rusya da bizden ihtiyaç duyduğu kadar alabilir.

Herkesin bilmesi gereken bir şey var: Biz bunu Venezuela’da yapmasak Rusya ya da Çin yapardı.

GRÖNLAND'I BİZ ALMAZSAK RUSYA VE ÇİN KOMŞUMUZ OLACAK

Grönland'da Rusya ve Çin'i istemiyoruz. Grönland'ı biz almazsak Rusya ve Çin komşumuz olacak. Grönland'da isteseler de istemeseler de bir şey yapacağız. Bu iyi yoldan da zor yoldan da olabilir.

SURİYE'DE BARIŞ GÖRMEK İSTİYORUZ

Suriye'de her iki tarafla da aramız iyi barış görmek istiyoruz. Suriye’nin başarılı olmasını istiyoruz şu ana kadar da bence başarılı oluyorlar. Bu olaylar yeni patlak veriyor ve bunun durdurulmasını istiyoruz.