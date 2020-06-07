Bitlis'te yaz günü büyük sürpriz! Onlarca araç karda mahsur kaldı
Doğa güzelliklerimizden Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü turist akınına uğrarken, yaz günü karda mahsur kalan araçlar dikkat çekti..
Havaların ısınması ve koronavirüs yasakların kalkmasıyla, dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü yerli turist akınına uğradı. Ancak vatandaşları bekleyen bir Haziran sürprizi vardı. Yaz aylarına girilmesine rağmen hala metrelerce karın bulunduğu Nemrut'ta birçok araç kar engeline takıldı. Onlarca araç karda mahsur kaldı.
Kış sezonu ve sonrasında yaşanan corona virüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında uzun bir süredir ziyarete kapalı olan Nemrut Krater Gölü, normalleşme sürecine girilmesiyle tekrardan ziyarete açıldı.
Uygulanan yasak nedeniyle uzun bir süredir Nemrut Krater Gölü'ne hasret kalan yerli ve yabancı turistler, hafta sonunu fırsat bilip soluğu Nemrut'ta aldı.
Ancak haziran ayına girilmesine rağmen hala metrelerce karın bulunduğu Nemrut'ta birçok araç kar engeline takıldı.