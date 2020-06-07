Bitlis'te yaz günü büyük sürpriz! Onlarca araç karda mahsur kaldı

Havaların ısınması ve koronavirüs yasakların kalkmasıyla, dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü yerli turist akınına uğradı. Ancak vatandaşları bekleyen bir Haziran sürprizi vardı. Yaz aylarına girilmesine rağmen hala metrelerce karın bulunduğu Nemrut'ta birçok araç kar engeline takıldı. Onlarca araç karda mahsur kaldı.