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Bitlis'te yapımı 40 gün sürüyor Çin Avustralya sıraya girdi! Her derde deva

Bitlis'te yapımı 40 gün sürüyor Çin Avustralya sıraya girdi! Her derde deva

Ceviziyle ünlü Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üretilen ve yörenin önemli bir geçim kaynağı olan ceviz reçeli, uzun uğraşlar sonucu hazırlanarak yurt dışına gönderiliyor.

Bitlis'te yapımı 40 gün sürüyor Çin Avustralya sıraya girdi! Her derde deva

Yağ oranı, tadı ve ince kabuğu gibi özelliklerinden dolayı "Adilcevaz13" ve "Kazankaya" adıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce tescillenen cevizler, 40 günlük meşakkatli sürecin ardından sofralardaki yerini alıyor.

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Bitlis'te yapımı 40 gün sürüyor Çin Avustralya sıraya girdi! Her derde deva

Tam olgunlaşmadıkları dönemde tek tek toplanan taze cevizler, kabukları soyulduktan sonra yaklaşık 10 gün suda bekletiliyor. 

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Bitlis'te yapımı 40 gün sürüyor Çin Avustralya sıraya girdi! Her derde deva

Daha sonra birkaç işlemden daha geçirilerek kaynatılan cevizler, katkı maddesi kullanılmadan reçel haline getirilerek paketleniyor.

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Bitlis'te yapımı 40 gün sürüyor Çin Avustralya sıraya girdi! Her derde deva

Bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan ceviz reçeli, yurdun dört bir yanına ve birçok ülkeye gönderiliyor.

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