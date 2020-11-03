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Bitlis'te TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı 2 ölü 12 yaralı

Anadolu Ajansı

BİTLİS'te TIR ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Baykan'daki hastanelere kaldırılırken; karayolu da ulaşıma kapatıldı.

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BİTLİS ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bitlis ve Baykan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

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