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Bitlis'te sürülerin Nemrut Dağı eteklerinde tozlu yolculuğu başladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bitlis'te sürülerin Nemrut Dağı eteklerinde tozlu yolculuğu başladı

Bitlis'te Çobanlar her gün binlerce koyunu süt sağımından sonra sürüler halinde köye getirirken, heybetli Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolu aşıyor.

Bitlis'te sürülerin Nemrut Dağı eteklerinde tozlu yolculuğu başladı - Sayfa 1

Çobanlar ve koyun sürüleri, günde 2 defa Nemrut Dağı’na gidiş geliş yaparak yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yolu yürümüş oluyor.

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Bitlis'te sürülerin Nemrut Dağı eteklerinde tozlu yolculuğu başladı - Sayfa 2

Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi, çoban ve koyunları zorlarken gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarıyor.

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Bitlis'te sürülerin Nemrut Dağı eteklerinde tozlu yolculuğu başladı - Sayfa 3

Tatvan’a bağlı Kıyıdüzü köyünde çobanlık yapan Kutbettin Kaya, “Ben Kıyıdüzü köyünde hayvancılık yapıyorum. Bende 600 tane hayvan var. Ben 15 kilometre Nemrut Dağı’na gidiyorum, 15 kilometreden sonra geri dönüş yapıyorum.” dedi.

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Bitlis'te sürülerin Nemrut Dağı eteklerinde tozlu yolculuğu başladı - Sayfa 4

Çoban Murat Alican ise Kıyıdüzü köyünde çobanlık yaptığını belirterek, “Biz mecburen 15 kilometre yol yürüyoruz Nemrut’a gitmek için, koyunları otlatmak için. Ekmeğimizin peşindeyiz. Biz mecburen bu tozlu yolu kullanmalıyız." dedi.

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