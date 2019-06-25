Bitlis'te sürülerin Nemrut Dağı eteklerinde tozlu yolculuğu başladı

Çoban Murat Alican ise Kıyıdüzü köyünde çobanlık yaptığını belirterek, “Biz mecburen 15 kilometre yol yürüyoruz Nemrut’a gitmek için, koyunları otlatmak için. Ekmeğimizin peşindeyiz. Biz mecburen bu tozlu yolu kullanmalıyız." dedi.