Bitlis'te sürülerin Nemrut Dağı eteklerinde tozlu yolculuğu başladı
İhlas Haber Ajansı
Bitlis'te Çobanlar her gün binlerce koyunu süt sağımından sonra sürüler halinde köye getirirken, heybetli Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolu aşıyor.
Çobanlar ve koyun sürüleri, günde 2 defa Nemrut Dağı’na gidiş geliş yaparak yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yolu yürümüş oluyor.
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Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi, çoban ve koyunları zorlarken gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarıyor.
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Tatvan’a bağlı Kıyıdüzü köyünde çobanlık yapan Kutbettin Kaya, “Ben Kıyıdüzü köyünde hayvancılık yapıyorum. Bende 600 tane hayvan var. Ben 15 kilometre Nemrut Dağı’na gidiyorum, 15 kilometreden sonra geri dönüş yapıyorum.” dedi.
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Çoban Murat Alican ise Kıyıdüzü köyünde çobanlık yaptığını belirterek, “Biz mecburen 15 kilometre yol yürüyoruz Nemrut’a gitmek için, koyunları otlatmak için. Ekmeğimizin peşindeyiz. Biz mecburen bu tozlu yolu kullanmalıyız." dedi.
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