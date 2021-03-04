Bitlis'te şehit düşen askerlerin isimleri!

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen askerlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı. 11 şehidimizin olduğu kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu açıklanmıştı.

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Türkiye'yi yasa boğan haber akşam saatlerinde Bitlis'ten geldi. Bingöl'den havalanan Kara Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin Tatvan'da düştüğü açıklandı.

Kazada şehit düşen askerlerimizin kimlikleri de belli olmaya başladı.

Şükrü Karadirek (29)- Afyonkarahisar

Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu, bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

Hakan Gül (45)- Amasya

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.

Tayfun Kureş (36)- Ankara

Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in (36) acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

Salih Sarıoğlu (34) - Samsun

Şehit olan askerlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu’nun (34) Samsun’un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Sarıoğlu’nun cenazesinin Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.

Ömer Umulu (40) - Kırıkkale

Kırıkkale Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ve beraberindekiler, 40 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun şehadet haberini, Çalılıöz Mahallesi'nde oturan baba Muharrem ve anne Hafize Umulu'ya ulaştırdı. Şehit Umulu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Tatvan’da kaza kırıma uğrayan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerine Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.