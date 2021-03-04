Bitlis'te askeri helikopter düştü! Çok sayıda şehit ve yaralı askerlerimiz var!

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı, 9 personelin şehit olduğunu ve 4 personelin yaralandığını bildirdi.

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BİTLİS'in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde bir helikopterin düştü. Helikopter düştüğü haberi üzerine çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar kazanın yaşandığı bölgeye hareket etti.

Düşen helikopterin askeri bir helikopter olduğu yönünde bilgiler alınırken, Milli Savunma Bakanlığı 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

Bakan Akar bölgeye hareket etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar ile helikopter kazasının yaşandığı bölgeye hareket etti.