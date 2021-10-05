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Bitlis'te 300 kilodan 35 kilo çıkıyor! Yapımı saatler sürüyor: Kilosu 50 TL

Demirören Haber Ajansı
Bitlis'te 300 kilodan 35 kilo çıkıyor! Yapımı saatler sürüyor: Kilosu 50 TL

BİTLİS'in Hizan ilçesinde bağ bozumunun başlamasıyla özenle toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor.

Bitlis'te 300 kilodan 35 kilo çıkıyor! Yapımı saatler sürüyor: Kilosu 50 TL

İlçeye bağlı Akşar köyünün Kılavuz mezrasında çiftçilerin ilkbahardan bu yana hiç bir katkı maddesi kullanmadan büyük emeklerle yetiştirdiği üzümler, pekmeze dönüştürülüyor. 

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Bitlis'te 300 kilodan 35 kilo çıkıyor! Yapımı saatler sürüyor: Kilosu 50 TL

 Sabah erken saatlerde bağa giden vatandaşlar, özenle topladıkları üzümleri araçlarla köye taşıyor. 

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Bitlis'te 300 kilodan 35 kilo çıkıyor! Yapımı saatler sürüyor: Kilosu 50 TL

Daha sonra ocakların üzerinde kaynatılan üzüm suyu, meşakkatli sürecin ardından pekmeze dönüştürülerek tüketime hazır hale getiriliyor. 

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Bitlis'te 300 kilodan 35 kilo çıkıyor! Yapımı saatler sürüyor: Kilosu 50 TL

Asırlardır katkı maddesi kullanılmadan doğal yöntemlerle üretilen pekmez, Bitlis'in yanı sıra çevre il ve ilçelere gönderilerek kahvaltı sofralarını şenlendiriyor.

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