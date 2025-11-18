Bitlis'te 3 bin metre rakımda katkı maddesiz bal hasadı başladı

İlçedeki arıcılar, söğüt dallarından yaptıkları ve etrafını çamurla sıvayarak hazırladıkları kovanları, ilkbaharda yaklaşık 3 bin rakımlı yaylalara bırakıyor. Yaz boyunca yaylalarda katkı maddesi kullanmadan en kaliteli balı üretmek için mesai yapan arıcılar, havanın soğumasıyla hasada başlıyor.