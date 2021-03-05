Bitlis şehitleri uğurlanıyor! Biri Korgeneral 11 şehit için tören kaza yerinde inceleme sürüyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan biri korgeneral, biri albay, 3'ü yüzbaşı, 4'ü astsubay, ikisi uzman çavuş 11 askerimiz için ilk tören Elazığ'da yapılıyor. İkinci tören Cuma Namazı'na müteakip Ankara'da Ahmet hamdi Akseki Camisi'nde yapılacak. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan biri korgeneral, biri albay, 3'ü yüzbaşı, 4'ü astsubay, ikisi uzman çavuş 11 askerimiz için ilk tören Elazığ Havalimanı'nda yapıldı. İkinci tören ise Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Cuma namazına müteakip yapılacak. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. İki yaralı askerin tedavisi ise sürüyor. Öte yandan Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı.
İşte Bitlis şehitlerinin isimleri ve memleketleri
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy), Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin), Albay Şentürk Aydınyer (Kars), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat), Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale), Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of), Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar), Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar), Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) ve Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya) şehit oldu. Binbaşı Alptekin Köprülü (Gümüşhane) ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak (Ordu-Kabadüz) ise yaralandı.
Kahramanlar için ilk tören Elazığ'da yapıldı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.
Aileleri gözyaşlarına boğuldu
Şehitlerimiz için Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen törende şehitlerin özgeçmişleri okundu. Ardından dualar edildi. Tören sonrası şehitlerin acılı aileleri gözyaşı döktü.