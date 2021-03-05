Bitlis şehitleri uğurlanıyor! Biri Korgeneral 11 şehit için tören kaza yerinde inceleme sürüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan biri korgeneral, biri albay, 3'ü yüzbaşı, 4'ü astsubay, ikisi uzman çavuş 11 askerimiz için ilk tören Elazığ Havalimanı'nda yapıldı. İkinci tören ise Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Cuma namazına müteakip yapılacak. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. İki yaralı askerin tedavisi ise sürüyor. Öte yandan Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı.