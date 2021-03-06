Bitlis şehitleri Mehmet Demir ve Hakan Gül'e son görev! Gözyaşları sel oldu

BİTLİS'ten Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Şehit Demir, için askeri tören düzenlendi. Bir diğer şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül de memleketi Amasya'da toprağa verildi. Her iki cenaze töreninde de gözyaşları adeta sel oldu aktı...

Abone ol

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada, babası Yaşar, annesi Hatice ve eşi Ayşe Demir ile çocukları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze törenine, şehit Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker yazıcı, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, BBP Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri katıldı.

Bakan Yardımcısı Dere ile protokol üyeleri, baba Yaşar Demir ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin dayısı emekli Müftü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Mehmet Demir'in naaşı, Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Gül gözyaşlarıyla uğurlandı

Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün cenazesi, dün askeri uçakla memleketi Amasya'ya getirildi. Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül için bugün Doğantepe köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Gülüzar Gül, eşi Fadime Gül, şehidin çocukları Caner (17) ve Ceren Gül (14), şehidin 2 kardeşi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Erhan Demir, Garnizon Komutanı Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı. Şehit babası Dursun Gül'ün ise daha önce vefat ettiği belirtildi.

Törende şehit Gül'ün eşi Fadime Gül ile çocukları Caner ve Ceren tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Gülüzar Gül ise tabutun önünde bulunan fotoğrafına sarılarak ağladı.

Doğantepe Köyü Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.