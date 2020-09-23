Bitlis Kalesi'nde surların dibinde bulundu 487 yıllık kitabede bakın ne yazıyor!
BİTLİS'in önemli turizm destinasyonlarından Bitlis Kalesi'nde, surların dibinde bulunarak, kale sınırları içindeki zabıta binasının deposuna götürülen Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait mermer kitabe çözümlenerek kayıt altına alındı.
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bitlis'te, il merkezindeki kaya bloklarının üzerine kurulan Bitlis Kalesi, ihtişamlı yapısı ve geçmiş dönemlere ait eserleriyle kentin turizmine katkı sunuyor. Ahlat Müze Müdürlüğünce kalede yürütülen kazılar sırasında, tarihe ışık tutan buluntular ortaya çıkarılarak kayıt altına alınıyor.
Bu kapsamda kalenin çevresinde araştırma yapan kazı ekibi, mezar taşına benzetilen mermerin, daha önce zabıta ekiplerince bulunan ve zarar görmemesi için depoya kaldırılan kitabeye ait olduğunu öğrendi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekip, mermerin, Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait tamirat kitabesi olduğunu tespit etti.
'Türk'ün, Arap'ın, Acem'in tek hükümdarı ve cihan hakimi Selimşah oğlu Sultan Süleyman tarafından bu kale yenilenmiştir.'
1533-1534 yıllarında yazıldığı belirlenen tamirat kitabesi, çözümünün yapılmasının ardından Ahlat Müze Müdürlüğüne teslim edilerek kayıt altına alındı. Kitabede, 'Türk'ün, Arap'ın, Acem'in tek hükümdarı ve cihan hakimi Selimşah oğlu Sultan Süleyman tarafından bu kale yenilenmiştir.' ifadesinin yazıldığı öğrenildi.
"Kitabeyi müzeye teslim ettik"
Kazı çalışmalarına koordinatörlük yapan Fırat Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Korkmaz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi kaynaklara göre Bitlis Kalesi'nde birçok kitabenin olduğunu söyledi. Araştırmalarda bugüne ulaşan kitabe sayısının çok az olduğunun farkına vardıklarını anlatan Şen, şöyle konuştu: