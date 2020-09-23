Bitlis Kalesi'nde surların dibinde bulundu 487 yıllık kitabede bakın ne yazıyor!

Bu kapsamda kalenin çevresinde araştırma yapan kazı ekibi, mezar taşına benzetilen mermerin, daha önce zabıta ekiplerince bulunan ve zarar görmemesi için depoya kaldırılan kitabeye ait olduğunu öğrendi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekip, mermerin, Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait tamirat kitabesi olduğunu tespit etti.