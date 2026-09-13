Bitiş düdüğüyle saha karıştı! Jose Mourinho'nun Arda Güler kararına tepki
Real Madrid'in Rayo Vallecano ile oynadığı karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler’in mücadeleye yedek kulübesinde başlaması, İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte, teknik direktör Jose Mourinho'nun bu tercihi spor kamuoyunda tartışmaların odağı haline geldi.
İspanya LaLiga'da Real Madrid, Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Rayo Vallecano karşısında farklı kazanıp lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappe (2), Alvaro Carreras ve Jude Bellingham kaydetti.
Mbappe'nin ikinci golünde asisti, oyuna sonradan dahil olan milli futbolcu Arda Güler yaptı.
Mücadelenin ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olan ve sahada kaldığı kısa süreye rağmen sergilediği performansla maçın seyrini değiştiren genç yetenek, İspanyol medyasından tam not aldı.
İspanyol basını, gösterdiği etkiyle takımın hücum hattına büyük hareketlilik getiren Arda Güler'in artık ilk 11'in "vazgeçilmez" isimlerinden biri olması gerektiğine vurgu yaptı.
Marca'daki haberde Arda Güler için yapılan değerlendirmede şu sözler yer aldı.
"Sadece 23 dakika sahada kaldı ama ne 23 dakikaydı! Arda, Real Madrid için giderek zorlaşan maçın 72. dakikasında oyuna girerek dengeyi değiştirdi. Oyunun kontrolünü ele geçirdi, sahanın her yerinde hazır bulundu ve hücumda büyük bir tehdit oluşturdu." denildi.
Yazıda ayrıca, "Her halükarda, tartışma her zamankinden daha canlı çünkü Arda takıma kattığı her şeyle vazgeçilmez hale geldi. O farklı bir oyuncu, şu anda Madrid'e geldiğinden beri en iyi formunda ve belki de Bernardo Silva ile birlikte kadrodaki en yetenekli oyuncu. Bu noktada onu takım dışında bırakmak neredeyse bir günah gibi görünüyor." ifadeleri yer aldı. Ayrıca Oyuncuların maçtaki performanslarının değerlendirildiği yazıda ise Arda en yüksek puanı aldı.
AS'taki değerlendirmede ise Arda Güler için şu yorum yapıldı.
“Arda, takımın yol gösterici ışığı. Bernardo düzen ve denge sağlıyor. Ama asıl sihir ve fark yaratan Arda. Son 20 dakikada Madrid sadece uyuşukluğunu atmakla kalmadı, aynı zamanda fırsatlar da yarattı. Tamamen farklı bir oyun oldu. Diomande'nin maliyeti göz önüne alındığında, kesinlikle oyuna girmesi gerekiyor. Ya olağanüstü bir oyun sergileyecek ya da Arda Güler oynayacak.”