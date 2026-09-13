Bitiş düdüğüyle saha karıştı! Jose Mourinho'nun Arda Güler kararına tepki

Yazıda ayrıca, "Her halükarda, tartışma her zamankinden daha canlı çünkü Arda takıma kattığı her şeyle vazgeçilmez hale geldi. O farklı bir oyuncu, şu anda Madrid'e geldiğinden beri en iyi formunda ve belki de Bernardo Silva ile birlikte kadrodaki en yetenekli oyuncu. Bu noktada onu takım dışında bırakmak neredeyse bir günah gibi görünüyor." ifadeleri yer aldı. Ayrıca Oyuncuların maçtaki performanslarının değerlendirildiği yazıda ise Arda en yüksek puanı aldı.