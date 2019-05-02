Bitez sahilinde korkunç olay görenler şok oldu

Bitez Mahallesi’nde hizmet veren bir işletmenin çalışanları, kıyıya yakın bir noktada deniz üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. Kıyıdan 5-6 metre açıkta duran kişiyi kurtarmak için denize giren vatandaşlar, şahsı kenara çıkarıp şezlongun üzerine yatırdı. Şahsın bir süre önce yaşamını yitirdiği belirlendi.