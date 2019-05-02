Bitez sahilinde korkunç olay görenler şok oldu
Bodrum'un dünyaca ünlü sahillerinden biri olan Bitez sahiline vuran erkek cesedi herkesi şok etti.
Bitez Mahallesi’nde hizmet veren bir işletmenin çalışanları, kıyıya yakın bir noktada deniz üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. Kıyıdan 5-6 metre açıkta duran kişiyi kurtarmak için denize giren vatandaşlar, şahsı kenara çıkarıp şezlongun üzerine yatırdı. Şahsın bir süre önce yaşamını yitirdiği belirlendi.
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İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. O esnada bölgedeki yerli ve yabancı turistler de olan biteni meraklı gözlerle izledi.
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Polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazenin Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği ifade edildi.
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Cesedin ise Suriye uyruklu 37 yaşında Mahmoud Hasan’a ait olduğu belirlendi.
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