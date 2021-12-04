Bitcoin resmen çakıldı! Bitcoin fiyatı 42 bin seviyesini gördü.

Kripto para piyasaları gece yarısı yine allak bullak oldu. Kripto para piyasaları haftasonuna sert düşüşle girdi. Bitcoin fiyatı 42 bin seviyesini gördü.

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Kripto para piyasaları için hafta sonu sert düşüşlerle başladı. Gün içinde yüzde 20'den fazla düşüş gören Bitcoin 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Piyasadaki volatilite de dikkat çekti.

Buna göre Bitcoin fiyatı 53 bin ile 42 bin dolar arasında dalgalandı. Piyasa hakimiyeti bakımından ikinci sıradaki Ether de yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetti. Ether 3 bin 500 doların altını test etti.