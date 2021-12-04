BIST 1.910
DOLAR 13,72
EURO 15,54
ALTIN 786,53
HABER /  EKONOMİ

Bitcoin resmen çakıldı! Bitcoin fiyatı 42 bin seviyesini gördü.

Bitcoin resmen çakıldı! Bitcoin fiyatı 42 bin seviyesini gördü.

Kripto para piyasaları gece yarısı yine allak bullak oldu. Kripto para piyasaları haftasonuna sert düşüşle girdi. Bitcoin fiyatı 42 bin seviyesini gördü.

Abone ol

Kripto para piyasaları için hafta sonu sert düşüşlerle başladı. Gün içinde yüzde 20'den fazla düşüş gören Bitcoin 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Piyasadaki volatilite de dikkat çekti.

Buna göre Bitcoin fiyatı 53 bin ile 42 bin dolar arasında dalgalandı. Piyasa hakimiyeti bakımından ikinci sıradaki Ether de yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetti. Ether 3 bin 500 doların altını test etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Nijerya Kovid-19'un Omicron varyantına karşı takviye aşıyı onayladı
Nijerya Kovid-19'un Omicron varyantına karşı takviye aşıyı onayladı
Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'a alınmamasıyla ilgili olay tepki!
Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'a alınmamasıyla ilgili olay tepki!
Mehmet Ceyhan 'Omicron en çok o yaş grubunu vuruyor' dedi anne babaların yüreği ağzına geldi
Mehmet Ceyhan 'Omicron en çok o yaş grubunu vuruyor' dedi anne babaların yüreği ağzına geldi
Yolda kocasının silahını kurcalarken omzundan kendini vurdu!
Yolda kocasının silahını kurcalarken omzundan kendini vurdu!
Eşi Esra Erol'a çıkıp yardım istedi! Kapıyı kırarak girdiği evde kayınpederini bıçakladı
Eşi Esra Erol'a çıkıp yardım istedi! Kapıyı kırarak girdiği evde kayınpederini bıçakladı
'Made in Turkey' yerine 'Made in Türkiye'
'Made in Turkey' yerine 'Made in Türkiye'
Terör örgütü PKK destekçileri Hollanda'da bina bastı 50 gözaltı
Terör örgütü PKK destekçileri Hollanda'da bina bastı 50 gözaltı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü! Kız kardeşi vefat etti
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü! Kız kardeşi vefat etti
Sergen Yalçın: Pozisyon yakalamışken atacaksın
Sergen Yalçın: Pozisyon yakalamışken atacaksın
TÜİK, Twitter hesabını yorumlara kapattı
TÜİK, Twitter hesabını yorumlara kapattı