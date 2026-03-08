Bitcoin kritik seviyeyi kaybetti! Düşüş trendi sürecek mi?

Bitcoin’de teknik göstergeler kısa vadede risklerin arttığına işaret ediyor. Analist Titan of Crypto’ya göre haftalık grafikte güçlü bir dirençle karşılaşan Bitcoin, önemli destek seviyelerini kaybederek zayıf bir görünüm sergiliyor. Analistler, düşüş baskısının azalması için fiyatın yeniden 70 bin doların orta bandındaki kritik piyasa yapısı seviyesini aşmasının gerektiğini vurguluyor.

Bitcoin’de teknik sinyaller kısa vadede risklerin arttığına işaret ediyor. Haftalık ve dört saatlik grafiklerde momentumun zayıfladığı görülürken, kripto paranın önemli destek seviyelerinde tutunmakta zorlandığı dikkat çekiyor.

KRİTİK DİRENÇ AŞILAMADI

X platformunda analizlerini paylaşan Titan of Crypto’ya göre Bitcoin, Binance haftalık grafiğinde güçlü bir direnç bölgesiyle karşı karşıya. Analiz, geçmişte fiyatı yukarı taşıyan bazı destek noktalarının artık direnç seviyesine dönüştüğünü gösteriyor.

Grafiklerde, Bitcoin’in yeni zirveler gördükten sonra güç kaybettiği ve yüzde 38,20 seviyesindeki önemli bariyeri aşamadığı görülüyor. Bu seviyenin şu anda fiyatın üzerinde

Analist Titan of Crypto’ya göre mevcut negatif görünümün değişmesi için Bitcoin’in yaklaşık 70 bin doların orta bandına denk gelen piyasa yapısı seviyesini yeniden kazanması gerekiyor. Ancak son zirve denemesinin ardından yaşanan sert geri çekilme, haftalık grafiklerde zayıf bir teknik görünümün oluşmasına neden oldu. Analistler, düşüş baskısının azalması için fiyatın yeniden bu bölgenin üzerine çıkmasının kritik olduğunu vurguluyor.

GEÇMİŞ DÖNGÜLERLE BENZERLİK

Bitcoin’in son fiyat hareketlerinin önceki piyasa döngülerine benzemesi de yatırımcıların temkinli davranmasına yol açıyor. Geçmişte benzer durumlarda yapısal desteklerin kırılması düşüşlerin derinleşmesine neden olmuştu.

Şimdilik piyasada dikkatler, Bitcoin’in kaybettiği bu kritik seviyeleri yeniden kazanıp kazanamayacağına çevrilmiş durumda. Analizlere göre 70 bin dolar civarındaki stratejik seviyelerin geri alınamaması halinde düşüş trendi bir süre daha etkisini sürdürebilir.