Bitcoin kararı sonrası El Salvador savaş alanına döndü
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da binlerce protestocu Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesine karşı sokaktaydı. Ülkede Devlet Başkanı Nayib Bukele karşıtı gösteriler düzenlendi.
Orta Amerika ülkesi El Salvador'un 200'üncü bağımsızlık gününde başkent San Salvador'da sokaklara dökülen çeşitli sivil toplum örgütleri ve öğrenci kolektifleri Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin politikalarına tepki gösterdi.
Protestocular özellikle Yüksek Mahkemenin 7 Eylül'de Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını ve aynı gün yasal para birimi olarak kabul edilen kripto para Bitcoin karşıtı slogan attı.
Ülkede yasama ve yargı erkinin iktidar kontrolüne geçtiğini sloganlarına taşıyan göstericiler Bukele'nin yeniden devlet başkanı olma olasılığının anayasaya aykırı olduğunu savundu.
El Salvador halkı 7 Eylül'de de Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan anayasa kararını protesto etmişti.