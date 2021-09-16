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Bitcoin kararı sonrası El Salvador savaş alanına döndü

Anadolu Ajansı
Bitcoin kararı sonrası El Salvador savaş alanına döndü

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da binlerce protestocu Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesine karşı sokaktaydı. Ülkede Devlet Başkanı Nayib Bukele karşıtı gösteriler düzenlendi.

Bitcoin kararı sonrası El Salvador savaş alanına döndü

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un 200'üncü bağımsızlık gününde başkent San Salvador'da sokaklara dökülen çeşitli sivil toplum örgütleri ve öğrenci kolektifleri Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin politikalarına tepki gösterdi.

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Bitcoin kararı sonrası El Salvador savaş alanına döndü

Protestocular özellikle Yüksek Mahkemenin 7 Eylül'de Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını ve aynı gün yasal para birimi olarak kabul edilen kripto para Bitcoin karşıtı slogan attı.

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Bitcoin kararı sonrası El Salvador savaş alanına döndü

Ülkede yasama ve yargı erkinin iktidar kontrolüne geçtiğini sloganlarına taşıyan göstericiler Bukele'nin yeniden devlet başkanı olma olasılığının anayasaya aykırı olduğunu savundu.

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Bitcoin kararı sonrası El Salvador savaş alanına döndü

El Salvador halkı 7 Eylül'de de Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan anayasa kararını protesto etmişti.

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