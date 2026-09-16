BIST 100'de son 4 ayın en sert düşüşü: Endeks yüzde 5,54 geriledi

BIST 100 endeksi, güne 24,13 puan ve yüzde 0,17 azalışla 13.868,17 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.817,01, en yüksek ise 13.877,35 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre 769,72 puan düşerek 13.122,58 puandan kapandı.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 929,03 puan ve yüzde 5,58 azalarak 15.716,04 puana geriledi.

Sektör endekslerinde mali endeks yüzde 6,75, sanayi endeksi yüzde 5,79, teknoloji endeksi yüzde 5,19 ve hizmetler endeksi yüzde 4,47 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin yalnızca 5'i günü yükselişle tamamlarken, 95 hisse değer kaybetti. Günün en fazla işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN, SASA Polyester ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

SON DÖRT AYIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

21 Mayıs 2026'da BIST 100 yüzde 6,05 gerileyerek 13.163,88 puandan kapandı. 16 Eylül 2026'da ise BIST 100 yüzde 5,54 düşerek 13.122,58 puandan kapandı.

Bu da 16 Eylül'deki düşüşü, 21 Mayıs'tan bu yana BIST 100'ün en sert günlük kaybı olarak kayıtlara geçirdi.

İlginç olan nokta ise 16 Eylül kapanış seviyesi (13.122,58), 21 Mayıs'taki kapanış olan 13.163,88'in de altında. Yani puan bazında bugün daha düşük bir kapanış gerçekleşti, ancak yüzdelik değişim açısından 21 Mayıs'taki yüzde 6,05'lik kayıp daha büyük.

ALTININ ONSU 4 BİN 358 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla altının ons fiyatı 4 bin 358 dolar seviyesinde işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artarak 6 milyon 777 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,07, bileşik getirisi yüzde 40,51 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, doların efektif kurunu alışta 48,5439 lira, satışta 48,7384 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur alışta 48,5245, satışta 48,7189 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1542, sterlin/dolar paritesi 1,3457 ve dolar/yen paritesi 155,0 düzeyinde seyretti.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NDEN TOPLANTI KARARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın toplanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Finansal İstikrar Komitesi toplantısı 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 08.00'de gerçekleştirilecek.

Toplantıda finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.