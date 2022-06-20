Birsu Demir'in son halini görenler şaştı kaldı! Güzel oyuncuya" Abla taş olmuşsun" yorumu yağdı!
Ünlü oyunculardan Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın'ın başrollerini paylaştığı bir zamanların ekrana damga vuran dizilerinden Alemin Kralı'nda Oben karakterini canlandıran Birsu Demir'in son hali herkesi kendisine hayran bıraktı. Dua Lipa'ya benzerliğiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımları hayranlarını mest etti.
Bir dönemin ekrana damga vuran dizilerinden olan, ünlü oyunculardan Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın'ın başrollerini paylaştığı Alemin Kralı'nda Oben karakterini canlandıran Birsu Demir'in son hali hayranlarını mest etti.. Bir çekim için kamera karşısına geçen, Dua Lipa'ya benzerliğiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımları için hayranları " Abla sen taş olmuşsun.." yorumunu yaptı.
Çekim için ekran karşısına geçti
Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir büyüdü ve bambaşka biri olarak sevenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken ve zaman zaman da Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir bir çekim için ekran karşısına geçti
Düğme detaylı büstiyeri olay oldu
Canan Bıkmaz'a pozlar veren Birsu Demir düğme detayla büstiyeriyle olay oldu. Güzel oyuncuya "Abla sen taş olmuşsun" yorumları yağdı.
Dua Lipa'ya benzetiliyor
Her paylaşımından sonra Dua Lipa'ya benzerliğiyle adından söz ettiren bir dönemin çocuk oyuncusu Birsu Demir yine olay oldu.