Birsu Demir'in son halini görenler şaştı kaldı! Güzel oyuncuya" Abla taş olmuşsun" yorumu yağdı!

Bir dönemin ekrana damga vuran dizilerinden olan, ünlü oyunculardan Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın'ın başrollerini paylaştığı Alemin Kralı'nda Oben karakterini canlandıran Birsu Demir'in son hali hayranlarını mest etti.. Bir çekim için kamera karşısına geçen, Dua Lipa'ya benzerliğiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımları için hayranları " Abla sen taş olmuşsun.." yorumunu yaptı.