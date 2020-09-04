Birol Ünel kimdir hayatını kaybetti Duvara Karşı filminin yıldızıydı
Duvara Karşı adlı filmde hayat verdiği Cahit rolüyle tanınan oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında hayatını kaybetti.
Fatih Akın’ın yönettiği "Duvara Karşı", "Temmuz’da", "Transylvania" ve "Aşka Ruhunu Kat" gibi filmlerdeki rolleri ile tanınan, Almanya’da da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer alan Birol Ünel, kanser nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.
Doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılan Birol Ünel, 4 Eylül 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Alkol sorunu olduğu bilinen Birol Ünel kanser hastasıydı.
Fatih Akın’ın ''Duvara Karşı'' filminde başrolü Sibel Kekilli ile paylaşan Ünel, bu yapımda alkol sorunu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Türk kızla yaptığı evliliği ve bu süreçte yaşadıklarını konu alıyordu...
Birol Ünel: Fatih Akın’ın yönettiği Duvara Karşı, Temmuz’da ve Aşka Ruhunu Kat gibi filmlerdeki rolleri ile tanınan, Almanya’da da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer alan Birol Ünel, 1961 yılındı Silifke'de dünyaya geldi.