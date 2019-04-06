Birol Güven açıkladı Çocuklar Duymasın apar topar ekrandan çekiliyor
Birol Güven, Kanal D'nin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'ın final yapacağı yönündeki iddiaları doğruladı.
Kanal D'de ekrana gelen ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Çocuklar Duymasın'ın yayın hayatına son verileceği iddia edilmişti. Diziseverler çıkan haberlerin doğruluğunu merak ederken beklenen açıklama dizinin yapımcısı Birol Güven'den geldi.
İlk olarak 2002'de TGRT'de yayınlanmaya başlayan ardından ATV, Star TV ve Fox TV'de izleyici karşısına çıkan ve şu sıralar Kanal D ekranlarında hayranlarıyla buluşan 'Çocuklar Duymasın'ın final yapacağı iddiaları doğrulandı. Yapımcı Güven, Twitter hesabından bir açıklama yaparak şunları dile getirdi;
"Kanal D, önümüzdeki hafta Çocuklar Duymasın'ın bu sezon yayınlanacak olan son bölümünü yayınlayacak ve bir süre ara vereceğiz. Tüm ekip arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ederim"
75. Son Bölümde Neler Yaşandı? Haluk, boşanmanın verdiği hüznün kendisinde yarattığı etki ile Meltem'e duygusal bir konuşma yapıyor. Meltem, onu gözyaşları ile dinliyor. İkili uzun evliliklerinin bitmesini yüreklerini burkan bir olgunlukla karşılıyor. Artık, onların yeni hayatları ve yeni maceraları başlıyor. Bu arada Tuna, Işıl'dan kendisine gelen mesajlarla korkulu anların içine düşüyor. Gönül'e yakalanma riskinin kendisi için ne anlama geldiğini bilen Tuna, en yakın arkadaşı Haluk'a danışıyor.