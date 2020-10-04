Birlikte yaşadığı eski eşini öldürdü! Sonra da telefonundan kendine 'Günaydın aşkım' mesajı attı
ADANA’da bir spor salonunda müdürlük yapan Hülya G. (39), evinde başından tabancayla vurularak, öldürülmüş halde bulundu. Katilin Hülya G.'nin birlikte yaşadığı eski eşi Abdullah K., olduğu saptandı. Abdullah K.'nın çevirdiği numara ise işe yaramadı
ADANA’da bir spor salonunda müdürlük yapan Hülya G. (39), evinde başından tabancayla vurularak, öldürülmüş halde bulundu. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen Hülya G.'nin birlikte yaşadığı eski eşi Abdullah K., gözaltına alındı.
Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’ndeki bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, evdeki gürültü seslerine uyanan S.N.K. (17), annesi Hülya G.’nin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.
S.N.K.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Hülya G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede ise kadının tabancayla başından vurulduğu tespit edildi.
'Günaydın aşkım' diye mesaj atıp cevap yazmış
Bir spor salonunda müdürlük yaptığı öğrenilen Hülya G.'nin bir süre önce boşandığı eşi Abdullah K. ile hala görüştüğü ve birlikte yaşadığı, son günlerde aralarında sürekli tartışma çıktığı öne sürüldü. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Abdullah K.'nin, Hülya G.'ye saat 08.00'de 'Günaydın aşkım' diye mesaj gönderdiğini belirledi.