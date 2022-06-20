Birleşmiş Milletler kuraklık için tarih verdi! Felaket...
Birleşmiş Milletler'in yayınladığı rapora göre dünya nüfusunun dörtte üçü, 2050 yılında kuraklıktan bir hayli etkilenecek. Yayınlanan raporda Türkiye'nin durumu ise oldukça vahim.
Birleşmiş Milletler yapılan araştırmanın sonucunda kuraklık ile ilgili verilerini yayınladı. Buna göre 2050 yılına kadar dünya nüfusunun dörtte üçünden daha fazlası gerçekleşecek olan kuraklıktan fazlasıyla etkilenecek.
Çölleşme tehdidinin sebep olduğu problemler ve buna karşı yürütülen çalışmaya dikkati çekmek için 1994'ten bu yana her yıl 17 Haziran, BM kararıyla "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" olarak kutlanıyor.
Konuya ilişkin akademik veri, bilimsel araştırma ve sivil toplum örgütlerinden edinilen raporlarından derlenen bilgilere göre, dünyada küresel ısınma ve su kaynaklarının yok olmasının da etkisiyle kuraklık artışı yaşandı. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) verileri, kuraklık sürelerinde de uzama kaydedildiğini ortaya koydu.
WMO'nun 2021 raporuna göre, geçen yıl 2,3 milyar kişi kuraklıkla boğuşurken, kuraklık süreleri 2000'den 2021'e kadar geçen süre zarfında önceki 20 yıla göre yüzde 29 uzadı.
Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın önündeki en büyük engeller arasında sayılan kuraklıkların, 2050'ye kadar dünya nüfusunun dörtte üçünden fazlasını etkileyeceği öngörülüyor.