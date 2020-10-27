Birkan Sokullu'yu eski eş Aslı Enver soruları gerdi 'AVM'de karşılaşmadık'
Masumlar Apartmanı yıldızı Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak ile kameralara yakalandı. Aslı Enver soruları, yakışıklı oyuncuyu oldukça gerdi.
Birkan Sokullu, önceki akşam sevgilisi Eda Gürkaynak ile birlikte Arnavutköy'de bulunan bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.Çifte yakın arkadaşları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk eşlik etti.
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Sokullu'ya oyuncu eski eşi Aslı Enver ile bir alışveriş merkezinin otoparkında karşılaştığı ve selamlaşmadığı yönünde çıkan haberler soruldu.
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Birkan Sokullu, "Arkadaşlar ben o AVM'ye 7 yıldır gitmiyorum. Çıkan haberler doğru değildir. Şu an yanımda kız arkadaşım var ve mutlu giden bir ilişkim var" diyerek, başka bir mekana giriş yaptı.
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Öte yandan Aslı Enver ile Birkan Sokullu, 2012 yılında nikah masasına oturmuştu. İkili, 2015'te ise tek celsede boşanmıştı.
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