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Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci 15 yıl önce aynı yatakta! Seneler sonra ortaya çıktı

TRT1'deki Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu, Tuğba Ekinci ile 15 sene önce aynı yatakta çıktı. Sokullu'nun yer aldığı Kutu Kutu klibi sosyal medyada hızla yayıldı.

Şimdilerde her Salı gecesi reyting rekorları kıran dizi Masumlar Apartmanı'nında oynayan Birkan Sokullu'nun 15 sene önceki hali olay yarattı. Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'la dizide beğenileri toplayan yakışıklı oyuncu meğer seneler önce bir klipte oynamış.

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Oyunculuk kariyerinin öncesinde klipte rol alan Birkan Sokullu, Tuğba Ekinci'nin klibinde de yer almış.

İşte olay klip

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Üstelik Birkan Sokullu, 2005 yılında Tuğba Ekinci'nin popüler olan O Şimdi Asker albümünde yer alan Kutu Kutu şarkısının klibinde rol almış.

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Sokullu'nun klipte Ekinci ile samimi sahnelerinin olması ise şimdilerde gözlerden kaçmadı.

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