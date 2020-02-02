Birkan Sokullu Eda Gürkaynak ile aşkını ilan etti ailesiyle de tanışmış
Birkan Sokullu, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak ile aşk yaşadığını itiraf etti.
Önceki akşam Arnavutköy'de sevgilisi ile görüntülenen Birkan Sokullu, bu sefer sevgilisini saklama gereği duymadı. Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Sinem-Kemal Gürkaynak çiftinin kızları Eda Gürkaynak ile yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan oyuncu, ilişki itirafında bulundu.
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Sokullu, ilişkisi hakkında "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmemenizin nedeni ABD’de yaşıyordu. Bir şeyi gizlediğimiz yok" dedi.
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Birkan Sokullu, muhabirlerin "Ailesi ile tanıştınız mı?" sorusuna, "Ailesiyle tabi ki tanıştım. Güzel bir ilişkimiz var her şey yolunda gidiyor" şeklinde yanıtladı.
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Geçtiğimiz hafta yakın arkadaşının doğum günü partisine katılan Birkan Sokullu, bir kadınla yakınlaşmış ve samimi bir şekilde eğlenmişti.
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