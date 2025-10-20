Birinci isim ikinciye dev fark attı! İşte en son cumhurbaşkanlığı seçim anketi
Seçim anketleri vatandaşın ilgilisini çeken konular arasında yer almaya devam ediyor. Halihazırda bir seçim gündemi olmasa da araştırma şirkleri rutin çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Bu çerçevede Ada Araştırma şirketi, son cumhurbaşkanlığı anketini sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Şirket, 'Ekim 2025 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması' çalışmasında seçmene "Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olsa oyunuzu hangi lidere verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda mevcut cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışta ilk sırayı aldığı görüldü.
İşte 9 adayın öne çıktığı listenin tamamı ve adayların oy oranları:
Recep Tayyip Erdoğan: %43,9
Mansur Yavaş: %24,2
Özgür Özel: %11,8
