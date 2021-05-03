Biri yarbay diğeri Boğaziçi mezunu! Konya'da iki kardeş kariyerlerini bırakıp başladı
KONYA'da iki kardeş, üst düzey kariyerlerini bırakarak tarım ve hayvancılığa başladı. Bir süre sonra 800 hayvanlı sürünün sahibi olan kardeşler, eski yaşamlarını hiç özlemediklerini kaydetti. Kardeşlerden Abdullah Dündar, önceki hayatına bakın nasıl benzetme yaptı.
Boğaziçi üniversitesinden mezun olduktan sonra İstanbul'da uluslararası bankaların yönetim kademelerinde uzun yıllar çalışan 49 yaşındaki Abdullah Dündar, sorgulamaya başladığı metropol yaşamını değiştirmeye karar verdi.
Bunun üzerine Dündar, 2010 yılında çalıştığı bankadan istifa edip baba ocağı Kadınhanı ilçesine bağlı Başkuyu Mahallesi'nde çiftlik kurdu.
Yarbaylıktan emekli oldu
Abdullah Dündar'ın kardeşi Ali Dündar (46) da 2018 yılında TSK'deki zorunlu hizmet süresini doldurunca yarbaylıktan ayrılarak ağabeyine katıldı.
Dündar kardeşler, zamanla büyüttükleri çiftlikte 800 hayvanlı sürünün sahibi oldu. Kardeşlerin tarım yaptığı alan ise kiraladıkları tarlalarla 2 bin dekara kadar ulaştı.