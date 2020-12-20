Biri TIR'a yükledi diğeri yolu kapattı! Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği

Bir vatandaş, "Büyükşehir Belediyesi bizi çok mağdur etti. İşe gidip gelirken, iş dönüşünde pazara giderken kullanıyorduk. Çok güzel bir iş yaptı Pendik Belediyesi buraya. Ama şu anda bunu kaldırıyorlar. Niye kaldırdıklarını anlamış değilim. Konteyneri genel anlamda ihtiyaç olduğu için istemiştik. 1993'ten beri burada oturuyoruz. Bu adamlar işe giderken, iş dönüşü kahvelere dadanıyor. Kahveci sokmuyor kahvelere tuvalet ihtiyacından dolayı." dedi.