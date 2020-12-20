Biri TIR'a yükledi diğeri yolu kapattı! Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği
PENDİK'te dün ilçe belediyesinin cadde üzerine koyduğu konteyner tuvalet, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırıldı. Pendik Belediyesi ise, TIR'a yüklenen tuvaletin götürülmemesi için çöp kamyonlarıyla yolu kapattı.
Vatandaşların talepleri üzerine Pendik Belediyesi tarafından dün Üst Kaynarca Tevfik İleri Caddesi kenarına konteyner tuvalet konuldu. Bugün caddeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise idarelerinde olan caddede yapılan işlemler için kendilerinden izin alınmadığını söyleyerek konteyner tuvaleti kaldırmak istedi.
TIR'a yüklenen konteynerin götürülmesini istemeyen Pendik Belediyesi ise çöp kamyonlarıyla yolu kapattı. Bir süre sonra Pendik Belediyesi yetkilileri yolu açtı ve TIR'a yüklenen konteyner Pendik AKOM alanına götürüldü.
Bir vatandaş, "Büyükşehir Belediyesi bizi çok mağdur etti. İşe gidip gelirken, iş dönüşünde pazara giderken kullanıyorduk. Çok güzel bir iş yaptı Pendik Belediyesi buraya. Ama şu anda bunu kaldırıyorlar. Niye kaldırdıklarını anlamış değilim. Konteyneri genel anlamda ihtiyaç olduğu için istemiştik. 1993'ten beri burada oturuyoruz. Bu adamlar işe giderken, iş dönüşü kahvelere dadanıyor. Kahveci sokmuyor kahvelere tuvalet ihtiyacından dolayı." dedi.
İBB'de yol bakım görevlisi olarak çalışan Temel Öner ise "Burası Büyükşehir Belediyesi'ne ait ana arter. Burada yapılan her şey için Büyükşehir Belediyesi'nden müsaade alınması gerekiyor.