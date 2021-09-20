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Bireysel silahlanma kapsamı genişletildi! Artık o meslekler de kapsama alındı

Bireysel silahlanma kapsamı genişletildi! Artık o meslekler de kapsama alındı

Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19’uncu kez değişti. Devlet, ruhsatlı silah alabileceklerin sayısını arttırdı. Silah alma yasağı olanlara ruhsat verilmesinin önü açıldı.  

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Sivil toplum kuruluşları bireysel silahlanmaya karşı mücadele ederken, İçişleri Bakanlığı silahlanmayı kolaylaştırdı. 'Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te geçtiğimiz hafta 19. kez değişiklik yapıldı. Ruhsatlı silah alabileceklerin kapsamı genişletildi, silah alabilecek bürokratların sayısı artırıldı. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu başkanı/ üyeleri, büyükşehir belediyelerinde görevli genel sekreterler, il özel idaresi genel sekreteri kapsama alındı.
 
Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, müteahhitler de silah ruhsatı alacak meslek gruplarına eklendi. Müteahhitler, silah taşıma ruhsatı verilmesi için yapım işlerinin büyüklüğüne bakılacak. Bazı meslekler de silah ruhsatlarının yenilenmesi sırasında harç alınmaması kararlaştırıldı. Silah ruhsatları 5 yılda bir yenileniyor. Bu yıl harç miktarı 7 bin 606 lira olarak belirlenmişti. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerle ilgili maddede de önemli değişikler yapıldı. Yeniden silah verilmesi 'sakıncalı' olanlardan uygun bulunanlara da taşıma veya bulundurma ruhsatı verilecek. 
 
Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, düzenlemeyi şöyle açıkladı:
 
“Yeni yönetmelikten, ‘Hiçbir şekilde' ruhsat verilemeyeceği ibaresi çıkarıldı. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması ve cezanın infazından beş yıl geçmiş olması, ruhsat veriliş nedenlerinin idari makamlara bildirilmemesi vb. hallerde silah ruhsatı verilebileceğine ilişkin düzenleme getirildi. Belirli suçlardan (kadına karşı şiddetin önlenmesi bağlamında haklarında tedbir kararı verilenler dahil) haklarında kovuşturma yapılanların silahları dava sonuna kadar emanete alınacak.”
 

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