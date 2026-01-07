Bireysel emeklilikte devlet katkı payı düşürüldü karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Bireysel Emeklilikte devlet katkı payı yüzde 20’ye düşürüldü.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yüzde 30 olan devlet katkısı yüzde 20'ye düşürüldü.

Bakanlık çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmuştu

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, BES katılımcılarına yüzde 30 olan devlet katkısının yüzde 20'ye düşürülmesi için yaptığı çalışma Erdoğan'ın onayına sunuldu. Taslak Erdoğan'ın imzasından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.